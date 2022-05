Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag – und somit kurz vor dem Wochenende – auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Gleich drei neue Originals stehen ab sofort auf Apples Video-Streaming-Plattform zur Verfügung. Neben „Teheran – Staffel 2“ und „Der große Betrug“ wartet ein „Snoopy-Special“ zum Muttertag auf euch.

„Teheran – Staffel 2“ ist da

Die erste Staffel zu „Teheran“ (englischer Titel „Tehran“) konnte uns bereits begeistern, nun geht es mit der zweiten Staffel in die nächste Runde. Die zweite Staffel von „Teheran“ folgt Tamar (Niv Sultan), einer Hacker-Agentin des Mossad, die unter falscher Identität nach Teheran eindringt, um bei der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors zu helfen. Doch als ihre Mission scheitert, muss Tamar eine Operation planen, die jeden, der ihr nahe steht, in Gefahr bringt.

Zur Einstimmung haben wir euch den deutschen Trailer zur Fortsetzung der Serie eingebunden.

„Der große Betrug“ auf Apple TV+ gestartet

Weiter geht es mit „Der große Betrug“ (englischer Titel „The Big Conn“). Auch diese Apple Original-Serie steht ab sofort auf Apple TV+ bereit. Bei „Der große Betrug“ handelt es sich und eine neue vierteilige Dokumentarserie angekündigt, die die unglaubliche wahre Geschichte des überlebensgroßen Anwalts Eric C. Conn erzählt, der die Regierung im größten Sozialversicherungsbetrugsfall der Geschichte um eine halbe Milliarde Dollar betrogen hat. Alle vier Episoden der Serie werden zusammen mit einem begleitenden Apple TV+ Original-Podcast ausgestrahlt, der Conns Betrug und seinen unverschämten Lebensstil mit zusätzlichen Interviews und Details hinter den Kulissen näher beleuchtet.

Auch hier haben wir den Trailer für euch.

„Peanuts-Muttertags-Special“

Mit Blick auf den bevorstehenden Muttertag hat Apple TV+ ein Special rund um die Peanuts veröffentlicht. „Für Mama (und Papa)“ (englischer Titel „To Mom (And Dad), With Love“) ist eine süße Muttertagsfeier der Freundschaft und Familie mit der geliebten Peanuts-Gang. Während die anderen Kinder sich darauf freuen, diesen besonderen Tag zu feiern, ist es für Peppermint Patty nur eine Erinnerung daran, dass sie nicht mit einer Mutter aufgewachsen ist. Mit ihrer guten Freundin Marcie an ihrer Seite erkennt sie schnell, dass es echte Familien in allen Formen und Größen gibt und dass der Muttertag eine Gelegenheit ist, dieser besonderen Person in Ihrem Leben zu danken, die Ihnen am meisten bedeutet. Unterdessen begeben sich Snoopy und Woodstock auf ein episches Abenteuer, um Woodstocks lang verschollene Mutter zu finden.

Der offizielle Trailer gibt euch auch hier einen Einblick in das Special.