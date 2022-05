Facebook hat am Donnerstag damit begonnen, seine Nutzer darüber zu informieren, dass die Funktion „Freunde in der Nähe“ und andere ortsbezogene Funktionen zum Ende des Monats eingestellt werden. Während die Gründe hierfür derzeit nicht bekannt sind, gibt das Unternehmen an, dass alle Informationen im Zusammenhang mit diesen Funktionen von den Facebook-Servern gelöscht werden.

Nutzer können Standortdaten herunterladen

Nutzer haben in der Facebook-App für iOS und Android eine Benachrichtigung über das Ende von „Freunde in der Nähe“ erhalten, einer Funktion, mit der Nutzer ihren aktuellen Standort mit anderen Facebook-Freunden teilen können. Gleichzeitig teilt Facebook mit, dass auch Wetterwarnungen nach dem 31. Mai 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen werden. In der App heißt es:

„Freunde in der Nähe und Wetterwarnungen werden nach dem 31. Mai 2022 nicht mehr verfügbar sein. Von Ihnen freigegebene Daten, die für diese Funktionen verwendet wurden, einschließlich des Standortverlaufs und des Hintergrundstandorts, werden nach dem 31. Mai 2022 nicht mehr erfasst, selbst wenn Sie sie zuvor aktiviert haben.“

Einige der Daten, wie z. B. der Standortverlauf des Nutzers (der automatisch den Standort verwendet, um eine Karte der von euch besuchten Orte zu erstellen), werden bis zum 1. August 2022 zum Download verfügbar sein. Danach, so Facebook, werden diese Daten gelöscht.

Leider bedeutet dies nicht, dass die Facebook-App aufhören wird, den Standort der Nutzer zu erfassen. Das Unternehmen gibt an, dass die Standortdaten weiterhin „für andere Erfahrungen“ gesammelt werden. Natürlich könnt ihr den Zugriff der Facebook-App auf euren Standort jederzeit deaktivieren, indem ihr die iOS-Datenschutzeinstellungen aufruft.