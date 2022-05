Apples Tochterunternehmen Beats ist dafür bekannt, dass es regelmäßig neue Farboptionen und Special-Editions für seine Kopfhörer ankündigt und auf den Markt bringt. Nun ist eine solche Special-Edition in Zusammenarbeitet mit der Londoner Designerin Paria Farzaneh entstanden.

Neue Special-Edition der Powerbeats Pro

Apple hat in Kooperation mit Paria Farzaneh, einer englisch-iranischen Mode-Designerin mit Sitz in London, eine neue Sonderedition der Powerbeats Pro entwickelt. Neben dem einzigartigen gelben und dunkelvioletten Muster, dass sich sowohl auf den Kopfhörern selbst, als auch auf dem Ladecase wiederfindet, werden die komplett drahtlosen Bluetooth-Kopfhörer auch in einzigartigen Box und mit speziellen Aufklebern ausgeliefert.

Our collaboration with @pariafarzaneh is available now. Shop the special-edition Powerbeats Pro. https://t.co/MAJfmFUlML pic.twitter.com/y5mWyDLRPu — Beats by Dre (@beatsbydre) May 6, 2022

Die Sonderedition der Powerbeats Pro lässt sich ausschließlich über die Webseite von SSENSE bestellen. Für den deutschen Markt scheinen diese nicht vorgesehen. Der Preis? Die Special Edition kostet mit 250 Dollar genau so viel wie die normalen Powerbeats Pro.

Habt ihr grundsätzliches Interesse an den Powerbeats Pro? So empfiehlt sich ein Blick rüber zu Amazon. Dort erhaltet ihr das Modell in Schwarz aktuell für 204 Euro anstatt 249,95 Euro.