Seit gestern sind „Der große Betrug“ und „Teheran – Staffel 2“ auf Apple TV+ zu sehen. Einen kleinen Nachtrag zu beiden Apple Originals haben wir noch für euch. Im Vorfeld des Starts auf Apple TV+ gab es die Weltpremiere auf dem roten Teppich.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Der große Betrug“ und „Teheran – Staffel 2“

Apple TV+ feierte kürzlich die Weltpremiere von „Der große Betrug“ (englischer Titel: „The Big Conn“) mit einem Event, das einen roten Teppich, eine Vorführung und einen Empfang mit den ausführenden Produzenten und Mitwirkenden im Pacific Design Center in Los Angeles umfasste.

Die vierteilige Dokumentarserie „The Big Conn“ erzählt die unglaublich wahre Geschichte des überlebensgroßen Anwalts Eric C. Conn, der im größten Sozialversicherungsbetrugsfall in der Geschichte der Vereinigten Staaten die Regierung und die Steuerzahler um mehr als eine halbe Milliarde Dollar betrogen hat. Die Serie wurde am gestrigen 6. Mai zusammen mit einem begleitenden Apple TV+ Original-Podcast uraufgeführt, in dem Conns Schwindel und sein ungeheuerlicher Lebensstil mit zusätzlichen Interviews und Details hinter den Kulissen weiter erkundet werden.

Nahezu parallel fand die Weltpremiere von „Teheran – Staffel 2“ in New York statt. Apple TV+ veranstaltete die Weltpremiere der mit dem Emmy Award ausgezeichneten globalen Spionage-Thriller-Staffel „Tehran“. Zu den Teilnehmern der Premiere auf dem roten Teppich gehörten: die Serienstars Glenn Close, Niv Sultan, Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi und Shila Ommi; Schöpfer und ausführende Produzenten Dana Eden und Moshe Zonder; Mitschöpfer, Regisseur und ausführender Produzent Daniel Syrkin; und mehr.

Die zweite Staffel von „Teheran“, die ebenfalls am gestrigen Freitag, den 6. Mai, auf Apple TV+ anlief, handelt von Tamar (Sultan), einer Hacker-Agentin des Mossad, die unter falscher Identität in Teheran eindringt, um bei der Zerstörung des iranischen Atomreaktors zu helfen. Aber als ihre Mission fehlschlägt, muss Tamar eine Operation planen, die alle ihr Lieben in Gefahr bringt.