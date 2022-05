In den vergangenen Jahren kam es immer mal wieder zu Versteigerungen nostalgischer Apple Produkte. Insbesondere der Apple 1 erzielte in der Vergangenheit im Rahmen einer Auktion regelmäßig hohe sechsstellige Beträge. Nun bietet das Auktionshaus Goldin einen funktionstüchtigen Apple 1 Computer an. Dieser wird nicht nur mit allerhand Zubehör versteigert, die Seriennummer wurde von Apple Mitbegründer Steve Jobs handschriftlich eingetragen.

Funktionstüchtiger Apple 1 Computer wird versteigert

Apple 1 Computer sind sehr selten. Insbesondere funktionstüchtige Modell haben in den letzten Jahrzehnten deutlich an wert genommen. Nun wird ein Apple 1 Computer der ersten Serie versteigert.

Dieser Apple 1 enthält den Originalmonitor, eine Datanetics-Tastatur, eine Kassetten-Schnittstelle, ein Netzteil, Kabel und eine Reproduktion des Originalhandbuchs, das von Steve Wozniak und Ronald Wayne mit der Aufschrift „Think Different!“ unterzeichnet wurde. Die Seriennummer wurde von Steve Jobs handschriftlich eingetragen.

In der Auktionsbeschreibung heißt es

Präsentiert wird hier der heilige Gral des Sammelns von Vintage-Computern, ein erster Apple 1. Dieser Computer, der ersten Serie, ist in funktionsfähigem Zustand. Dieses Angebot, das auf Platz sieben der Apple 1 Registrierung steht, ist das einzige erste Chargenexemplar, das seit mehreren Jahren versteigert wird, und es ist der erste Apple 1, der jemals mit einer authentifizierten Seriennummer („01-0050 “), handschriftlich von Steve Jobs, angeboten wurde.

Die Auktion läuft noch rund 14 Tage, das aktuelle Gebot liegt bei 250.000 Dollar.