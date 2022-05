Apples Direktor für maschinelles Lernen, Ian Goodfellow, kehrt dem iPhone-Hersteller aus Cupertino den Rücken. Vier Jahre lang stand Goodfellow auf der Apple Gehaltsliste und galt als einer der besten Mitarbeiter für künstliche Intelligenz. Bevor der Manager zu Apple wechselte, war dieser bei Google tätig.

Nachdem Apple seinen Mitarbeitern während der Pandemie lange Zeit die Möglichkeit eingeräumt hatte, komplett von zu Hause zu arbeiten, bittet der Hersteller aus Cupertino seine Mitarbeiter nun wieder, ins Büro zurück zu kehren.

Seit dem 11. April sind Apple Mitarbeiter angewiesen, mindestens einen Tag vor Ort im Büro zu arbeiten. Seit dem 02. Mai sollen Mitarbeiter mindestens zwei Tage im Büro verbringen und ab dem 23. Mai bittet Apple seine Mitarbeiter mindestens drei Tage wieder vor Ort zu arbeiten. Genau an diesem Regelungen stößt sich Goodfellow.

In einer Mail an seine Mitarbeiter bestätigt Goodfellow, dass er aufgrund Apples Pläne wieder vor Ort arbeiten zu müssen, das Unternehmen verlässt. Er ist der Auffassung, dass mehr Flexibilität die beste Option für sein Team sei.

