Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits auf den neuen o2 Tarif namens „o2 Grow“ aufmerksam gemacht. Dieser lässt sich ab dem heutigen 03. Mai endlich buchen. Direkt zum Tarifstart hat o2 ein unschlagbares Angebot aufgelegt, bei dem der o2 Grow sowie das iPhone 13 Pro im Mittelpunkt stehen. Ihr erhaltet das iPhone 13 Pro für nur 1 Euro. Ein besseres Angebot für ein solches Gesamtpaket aus iPhone 13 Pro und Smartphone-Tarif haben wir lange Zeit nicht zu Gesicht bekommen. Junge Leute erhalten im Young-Tarif sogar noch einmal 10 Euro Rabatt. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

iPhone 13 Pro im o2 Grow nur 1 Euro + kein Anschlusspreis

o2 bietet mit dem o2 Grow einen ziemlich spannenden Tarif an. Falls ihr bis dato noch nichts von o2 Grow gehört habt (schließlich wurde der Geburtstagstarif von o2 erst vor wenigen Tagen vorgestellt), möchten wir euch einmal kurz auf Ballhöhe bringen. Bei o2 Grow handelt es sich um den ersten wachsenden Mobilfunktarif Deutschlands.

–> Hier geht es direkt zum o2 Mega-Deal

o2 Grow startet mit 40 GB und wächst über die kommenden 20 Jahre auf 240 GB an. Das steigende Datenvolumen lässt sich natürlich auch über das 5G-Netz von o2 und parallel auf bis zu 10 mobilen Geräten nutzen. Klingt doch ziemlich attraktiv, oder? Nach 3 Jahren stehen euch dann bereits 70GB Datenvolumen pro Monat im 5G-Netz von o2 zur Verfügung. Bleibt ihr weiterhin dem o2 Grow Tarif treu, wächst das Datenvolumen Jahr für Jahr kontinuierlich weiter an. Natürlich bietet der o2 Grow auch eine Allnet-Flat mit Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming.

Überblick iPhone 13 Pro + o2 Grow

40 GB für inkl. 5G und o2 Connect (bis zu 10 kostenlose SIM-Karten)

Jedes Jahr + 10 GB zusätzliches Datenvolumen automatisch und ohne Aufpreis (pro Monat)

Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat)

EU-Roaming

iPhone 13 Pro im o2 Grow bei 36 Monaten Laufzeit nur 1 Euro

monatlich nur 54,99 Euro (im Young-Tarif sogar nur 44,95 Euro)

kein Anschlusspreis

In unseren Augen hat o2 mit o2 Grow einen ziemlich spannenden Tarif aufgelegt Ihr erhaltet einen mietwachsenden Tarif – ohne Aufpreis. Nach 3 Jahren sind es bereits 70 GB Datenvolumen pro Monat im 5G Netz – und auch hier immer noch wachsend. Nur für kurze Zeit könnt ihr den Geburtstagstarif o2 Grow buchen. Der einmalige iPhone 13 Pro Preis kann sich in jedem Fall sehen lassen und mit den bis zu 10 kostenlosen SIM-Karten (o2 Connect) könnt ihr euer Tablet, Auto oder was auch immer versorgen. So kann man sich beispielsweise den Zweit-Vertrags für sein iPad sparen.

