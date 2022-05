Die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt und mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Sommer zu. Nun fehlen zum Barbecue nur noch die kühlen Getränke und der richtige Sound. Für die richtige musikalische Begleitung soll Soundcore Motion Boom Plus sorgen. Kurzum: Anker präsentiert eine neue 80 Watt Lautsprecherbox.

Anker kündigt Soundcore Motion Boom Plus an

Soundcore Motion Boom Plus ist da. Das erweiterte Modell des beliebten Soundcore Motion Boom bietet 80 Watt an kraftvollen Audioklängen, 20 Stunden Akkulaufzeit und ist durch den IP67-Standard bei jeder Pool- oder Strandparty ein willkommener Gast.

Ab dem 30. Mai ist er auf der Herstellerwebseite und Amazon.de für 179,99 Euro erhältlich. Der Soundcore Motion Boom Plus glänzt mit inneren und äußeren Werten: Dank des robusten Designs mit integriertem Haltegriff und Tragegurt ist er besonders mobil. Mit der IP67-Zertifizierung fühlt er sich in jedem Terrain heimisch, trotzt Wasser, Staub und Sand. Wo auch immer der neueste Soundcore zum Einsatz kommt – er sorgt bis zu 20 Stunden (13.400 Milliamperestunden Akku) für Musik und Dampf: Zwei 3,5 Zoll Tieftöner mit jeweils 30 Watt und Passivstrahler geben Klänge und Bässe aus allen Genres akkurat wieder.

Zwei Hochtöner mit je zehn Watt – in Kombination 20 Watt – spielen die feinen Klänge bei Höhen und in mittleren Audiobereichen genauestens ab. Der Equalizer in der Soundcore-App, eine einfache Stereo-Kopplung und die PartyCast-Funktion von Soundcore – bis zu 100 kompatible Soundcore-Geräte parallel im Einsatz – runden das klangvolle Gesamtpaket ab.