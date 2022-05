Knapp einen Monat trennen uns noch der zweiten Apple Keynote des Jahres 2022. Einige wenige Entwickler werden diese vor Ort in Cupertino auf dem Gelände des Apple Parks mitverfolgen können. Bewerbungen für das Event nimmt Apple ab sofort entgegen.

Als Apple die Worldwide Developers Conference 2022 ankündige, gab der Hersteller aus Cupertino direkt zu verstehen, dass es sich um eine Online-Veranstaltung handeln wird. Allerdings kehrt man in diesem Jahr zumindest ein Stück weit wieder zur Normalität zurück, indem ein begrenzter Personenkreis vor Ort die Veranstaltung genießen kann.

Damals schrieb Apple

Zusätzlich zur Online-Konferenz wird Apple am 6. Juni einen speziellen Tag für Entwickler:innen und Studierende im Apple Park veranstalten, um gemeinsam mit der Online-Community die Keynote und die State of the Unit anzuschauen. Die Plätze sind begrenzt. Einzelheiten zur Anmeldung werden in Kürze auf der Apple Developer Website und in der App bekannt gegeben.