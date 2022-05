Seit Sommer letzten Jahres wissen wir, dass Apple die zweite Staffel zu „Physical“ in Auftrag gegeben hat. Im April dieses Jahres gab es einen ersten Ausblick auf die Fortsetzung und nun geht es in die heiße Phase. Der offizielle Trailer ist da und Apple TV+ hat bestätigt, dass „Physical – Staffel 2“ am 03. Juni ins Rennen geschickt wird.

Offizieller Trailer ist da: „Physical – Staffel 2“

Apple TV+ hat den Trailer zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel der dunklen Komödie „Physical“ mit Rose Byrne in der Hauptrolle enthüllt. Die 10-teilige zweite Staffel von Schöpferin, Autorin und ausführender Produzentin Annie Weisman startet weltweit am Freitag, den 3. Juni mit der ersten Folge. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Neben Byrne wird die Besetzung der zweiten Staffel von den wiederkehrenden Stars Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci und Paul Sparks angeführt. Murray Bartlett („The White Lotus“) tritt der zweiten Staffel als Vinnie Green bei, einem charismatischen Fitnesstrainer, Gewichtsverlust-Guru und Pionier der Late-Night-Werbesendung.

In der zweiten Staffel hat unsere Heldin Sheila Rubin (Byrne) erfolgreich ihr erstes Fitnessvideo veröffentlicht, nur um auf ihrem Weg auf einige neue und größere Hindernisse zu stoßen. Sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem Ehemann (Scovel) und den Werten, die er vertritt, und einer gefährlichen Anziehungskraft auf jemand anderen. Und da sie nicht mehr der einzige Anbieter in der Stadt ist, muss sie auf dem Weg zum Aufbau eines vollwertigen Fitness-Imperiums einige heftige neue Konkurrenten überholen.