Apple TV+ gibt uns heute einen Ausblick auf die dritte Staffel der erfolgreichen Kinderserie „Helpsters“. Die dritte Staffel startet am 27. Mai und wird mit einer Reihe von Gaststars aufwarten, allen voran Bradley Cooper und weiteren Stars.

„Helpsters“ auf Apple TV+

„Helpsters“ ist eine Live-Action-Vorschulserie von den Machern der „Sesamstraße“, in der es um Cody und die Helpsters geht, ein Team von lebhaften Monstern, die gerne Probleme lösen. Egal, ob es darum geht, einen Tag am Strand zu planen, eine neue Maschine zu erfinden oder zu lernen, wie man Line Dance tanzt, die Helpsters können alles lösen – denn alles beginnt mit einem Plan.

Dabei waren in den vergangenen zwei Staffeln einige Stars zu Gast, daran wird sich auch in der dritten Staffel nichts ändern, wie ein neuer Trailer zeigt. Neben Musik von den für den Grammy Award nominierten Künstlern Japanese Breakfast, Teddy Swims, Blanco Brown und Claud gibt es in Staffel 3 Gastauftritte von:

Bradley Cooper

James Monroe Iglehart

Daphne Rubin-Vega

Christian Borle

Adrienne Warren

Andre De Shields

„Helpsters“ wurde bereits mit einem Parents‘ Choice Gold Medal Award und einem Common Sense Media Award ausgezeichnet. Die dritte Staffel wird ab Freitag, dem 27. Mai, auf Apple TV+ zu sehen sein.