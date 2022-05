Im Juni 2019 gab Apple bekannt, dass Jony Ive das Unternehmen verlassen wird, um sich seiner eigenen Firma namens „LoveFrom“ zu widmen. Jetzt spricht Apples ehemaliger Design-Chef über seine Zeit bei Apple und reflektiert bei der Gelegenheit seine Arbeit an der Apple Watch.

Jony Ive spricht immer noch wie Jony Ive

Jony Ive war kürzlich Gastredakteur bei der Financial Times und setzte sich mit seinem LoveFrom-Partner Marc Newson zusammen. Ive sprach unter anderem über seine Besessenheit von Silber und darüber, wie Newson ihm bei der Fertigstellung der Apple Watch geholfen hat.

Apple ist dafür bekannt, dass die meisten seiner Geräte in Silber erhältlich sind, und es scheint, dass Apples ehemaliger Design-Chef etwas damit zu tun hatte. So erklärt Ive, dass er ein großer Fan des Materials ist. In gewohnter Manier gibt er seine Begeisterung im Interview Ausdruck:

„In einem Workshop wurde mir klar, dass ich mich zu bestimmten Materialien besonders hingezogen fühle. Silber ist einmalig, rein und edel. Es ist verformbar und lässt sich gut bearbeiten. Obwohl es von Natur aus wertvoll und kostbar ist, bleibt es erschwinglich und wird daher zu einer Reihe von Objekten mit mehr Anwendungsmöglichkeiten als die meisten anderen Edelmetalle. Obwohl es seit langem mit Verwandlung und Mystik in Verbindung gebracht wird, hat seine Farbe für mich etwas Faszinierendes an sich. Silber ist ein ätherisches Weiß. Es hat fast keine Farbe – oder jede Farbe – während Titan oder Nickel sehr warm und Edelstahl sehr kalt und blau sind.“

In dem Gespräch reflektiert Ive auch über die Zeit, die er mit dem Design der Apple Watch verbracht hat, und nennt die Erfahrung „eine freudige und effektive Zusammenarbeit in einer besonders schwierigen Zeit“. Er erklärt:

„Ich denke, unsere gemeinsame Arbeit an der Apple Watch zeugt von einer freudigen und effektiven Zusammenarbeit in einer besonders schwierigen Zeit. Ich war der festen Überzeugung, dass es eine große Chance gab, ein sehr persönliches und nützliches Produkt zu schaffen, das man am Handgelenk tragen kann. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit den großen Grundideen und den grundlegenden Fragen der Benutzeroberfläche zu ringen, bin aber irgendwie davon ausgegangen, dass die Arbeit am eigentlichen Objekt ziemlich einfach sein würde.“

Ive gibt zu, dass er mit dem endgültigen Design der Uhr nicht zurechtkam und sich an Newson wandte, um Hilfe zu erhalten. Die beiden arbeiteten zusammen an dem Projekt und kamen so zu dem Design, das wir heute kennen und lieben. Ive sagt, dass er immer danach strebt, ein Design zu entwerfen, „zu dem es keine vernünftige Alternative zu geben scheint“: