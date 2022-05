Im Laufe des heutigen Abends hat Apple nicht nur den Release Candidate (RC) für iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4, tvOS 15.5 und watchOS 8.6 veröffentlicht, sondern auch die „Golden Master“ zum Apple Studio Display Firmware 15.5 freigegeben.

Apple veröffentlicht Firmware 15.5 RC für das Studio Display

Kurz nach dem Verkaufsstart des Apple Studio Display zeigten sich Probleme mit der Frontkamera des Gerätes. So war die Qualität der Webcam eher „durchwachsen“. Insbesondere bei schlechteren Lichtverhältnissen war das Bild verwaschen. Apple versprach, dass man sich mit einem kommenden Update der Materie annehmen wird.

Seit einigen Wochen testet Apple nun die Firmware 15.5 für das Apple Studio Display. So haben die Entwickler von Beta zu Beta Optimierungen vorgenommen. Am heutigen Abend hat Apple nun den Release Candidate zur Apple Studio Display Firmware 15.5 für eingetragene Entwickler als Download bereit gestellt. Sollten keine größeren Probleme mehr auftreten, so wird der Release Candidate in Kürze zur finalen Version erklärt. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die kommende Woche nutzen wird, um einen Schwung neuer Updates zur Verfügung zu stellen. Das Update wird als separates Update zur Verfügung stehen, so dass ihr nicht macOS 12.4 installieren müsst, um das Apple Studio Display zu aktualisieren.