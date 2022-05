In den vergangenen Monaten haben wir den iPod nahezu überhaupt nicht thematisiert. Mit Apples Ankündigung, den letzten verbliebenen iPod abzuverkaufen, taucht diese Produktkategorie nun wieder etwas intensiver in unserer Berichterstattung auf. Allerdings dürfte sich das bald wieder erledigt haben. In den USA ist der iPod touch im Apple Online Store bereits komplett ausverkauft.

iPod touch im US Apple Online Store bereits komplett ausverkauft

Seit wenigen Tagen deklariert Apple den iPod touch als „Nur solange der Vorrat reicht“. Dies deutet bereits daraufhin, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis der iPod touch komplett ausverkauft sein wird. Nachdem bereits die ersten Modellvarianten komplett ausverkauft waren, sind nun alle Modelle in den USA vergriffen.

Der iPod touch (7. Generation) war bzw. ist in den Farben Space Grau, Silber, Rosé, Blau, Gold und Product(RED) sowie in den Speichergrößen 32GB, 128GB und 256GB erhältlich. Auch ein Blick in den deutschen Apple Online Store zeigt, dass auch hierzulande ein Großteil der Modelle bereits ausverkauft ist. Dies gilt übrigens auch für weitere Länder.

Der aktuelle iPod touch kam im Jahr 2019 auf den Markt. Die Veränderung im Vergleich zum Vorgängermodell lag lediglich im leistungsstärkeren A10-Chip sowie in den angebotenen Speicheroptionen. Das Gerät war das letzte offizielle Gerät mit einem 4 Zoll Display im Apple Produkt-Lineup.