Die Saison 2021/2022 der Fußball-Bundelisga neigt sich am kommenden Wochenende ihrem Ende entgegen. Bevor die letzten Entscheidungen getroffen werden, hält Sky bereits eine Neuerung für die kommende Saison bereit. Alle 32 Topspiele der Woche der Saison 2022/23 werden live und exklusiv auf Sky mit immersivem Klang in Dolby Atmos übertragen.

Sky: Bundesliga Topspiel bei Sky ab der nächsten Saison in Dolby Atmos

Sky hat Neuerungen für die Übertragung des Top-Spiels am Samstag-Abend für die kommende Bundesliga-Saison 2022/2023 bekannt gegeben. Das Unternehmen möchte die Stadion-Stimmung noch intensiver in ins heimische Wohnzimmer transportieren.

Ab der kommenden Bundesliga-Saison geht Sky bei seiner Übertragung noch einen Schritt weiter und überträgt am Bundesliga-Samstag das Topspiel der Woche auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt. Die technische Erstellung des Tonsignals übernimmt die DFL-Gruppe im Zuge der Medienproduktion aller Spiele.







Gerade aufgrund der besonderen Atmosphäre im Stadion spielt der Ton bei Sport-Übertragungen eine ebenso wichtige Rolle wie bei Kinofilmen oder Serien. Insbesondere bei den Geisterpsielen während der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die Stadionstimmung ist. Dolby Atmos übernimmt das bekannte Mehrkanalton-Konzept und fügt zusätzliche Höhenkanäle hinzu, um den Zuschauer im Raum komplett mit Klang zu umhüllen. Dolby Atmos liefert automatisch die bestmögliche Audioqualität, die das angeschlossene Gerät unterstützen kann, damit das Programm immer optimal klingt. Dolby Atmos wird bereits von Millionen Geräten unterstützt, darunter Fernseher, Soundbars, Soundsysteme, AV-Receiver, Smartphones und Notebooks. Tausende Filme, Serien sowie Songs und Musikalben sind in Dolby Atmos verfügbar.

Voraussetzung zur Nutzung von Dolby Atmos ist ein Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät. Dolby Atmos wird dann perspektivisch auch auf Sky Glass, dem ersten Streaming-TV von Sky, verfügbar sein.