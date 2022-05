Ein Monatswechsel bringt oftmals neue Angebote bei den Mobilfunkanbietern mir sich. Zugegebenermaßen liegt der Wechsel von April auf Mai schon ein paar Tage zurück. Allerdings möchten wir euch auf einen Top-Deal bei o2 aufmerksam machen, der es wirklich in sich hat. o2 kombiniert das iPhone 13 Pro Max mit dem neuen Tarif o2 Grow. Die AirPods Pro gibt es kostenlos hinzu.

Top-Deal: iPhone 13 Pro Max + AirPods Pro + o2 Grow

o2 hat kürzlich einen neuen Top-Deal aufgelegt. Dieser kombiniert das iPhone 13 Pro Max mit dem neuen Tarif o2 Grow. Über das iPhone 13 Pro Max müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Das Gerät wurde im Herbst 2021 vorgestellt und gehört zur aktuellen iPhone-Generation.

Etwas detaillierter möchte wir allerdings auf den o2 Grow blicken. Dabei handelt es sich um den ersten mietwachsenden Mobilfunktarif Deutschlands. Kunden wird jedes Jahr 10 GB monatlich ohne Aufpreis automatisch aufgebucht. Los geht es mit 40GB monatlich, anschließend wächst der Tarif jährlich kontinuierlich weiter. Das steigende Datenvolumen lässt sich auch über das 5G-Netz von O2 und parallel auf bis zu 10 mobilen Geräten nutzen. Dank kostenloser Connect-Option könnt ihr den Tarif parallel auf dem iPad, im Auto oder sonst wo nutzen. Natürlich sind im o2 Grow auch eine Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat) sowie EU-Roaming enthalten.

Entscheidet ihr euch für das iPhone 13 Pro Max in Kombination mit dem o2 Grow, so erhaltet ihr die AirPods Pro noch kostenlos hinzu. Monatlich werden nur 66,99 Euro fällig, wenn ihr euch dazu entscheidet, die Ratenzahlung für das iPhone über 36 Monate vorzunehmen. Einmalig werden nur 17,99 Euro fällig (Einmalzahlung Gerät + Versandkosten). Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

