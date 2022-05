Apple plant in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein neues, günstigeres Apple TV auf den Markt zu bringen. So geht es zumindest aus den aktuellen Informationen des Analysten Ming Chi Kuo hervor.

Arbeitet Apple an einem neuen Apple TV und bringt dieses (günstigere) Modell Ende dieses Jahres auf den Markt? Glaubt man der Einschätzung des renommierten Analysten Ming Chi Kuo, so kann man diese Frage mit einem „Ja“ beantworten. Kuo, der in der Vergangenheit mehrfach seine sehr gute Apple Kontakte nachgewiesen hat, äußert sich mit einem aktuellen Tweet zur kleinen schwarzen Medienbox aus Cupertino.

Es heißt, dass Apple im zweiten Halbjahr 2022 eine neue Version von Apple TV auf den Markt bringen wird, die die Kostenstruktur verbessert. Er spricht davon, dass Apples aggressive Strategie der Integration von Hardware, Inhalten und Diensten inmitten der Rezession dazu beitragen wird, die Lücke zu seinen Konkurrenten zu schließen.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple’s aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 13, 2022