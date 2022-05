Mit der Freigabe des gestrigen Release Candidates zu macOS 12.4 und iPadOS 15.5 deklariert Apple die Funktion „Universal Control“ (deutsche Bezeichnung: „Universelle Steuerung“) nicht mehr als Beta. Der Release Candidate steht gleichermaßen für eingetragene Entwickler als auch für Teilnehmer am Apple Beta Programm zur Verfügung.

Im März dieses Jahres und im Einklang mit der Freigabe von macOS Monterey 12.3 sowie iPadOS 15.4 veröffentlichte Apple auch Universal Control. Das Ganze wurde zunächst als Beta bezeichnet und Apple kümmerte sich in den letzten Wochen noch um den ein oder anderen Fehler.

Das Konfigurationsmenü für die Funktion findet ihr unter Systemeinstellungen -> Displays -> Universelle Steuerung. Dort findet ihr unter macOS 12.3 auch das Label „Beta“. Nach der Installation des macOS 12.4 RC ist die Bezeichnung „Beta“ verschwunden. Kurzum: Mit dem kommenden Update endet die Beta-Phase zu Universal Control. Wir haben das Ganze in den letzten Wochen immer mal wieder ausprobiert und waren vom Zusammenspiel zwischen Mac und iPad begeistert.

No more beta tag on Universal Control in the Monterey 12.4 RC! Nice! pic.twitter.com/wbY8onRHNI

— Rene Ritchie (@reneritchie) May 12, 2022