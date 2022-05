Apple TV+ hat heute die Termine für die Sommerpremieren einer ganzen Reihe von neuen Serien, Specials und Kurzfilmen für Kinder und Familien bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem neue sowie klassische Peanuts-Titel, das Original „Hello, Jack! The Kindness Show“, „Surfside Girls“ und viel mehr.

2022 Apple TV+ Sommer-Programm für Kinder

Diesen Sommer wird für Kinder einiges auf Apple TV+ geboten. Bevor wir uns den neuen Trailer zum Programm anschauen, holen wir tief Luft und gehen alles erst einmal in der Theorie durch:

Die neuen Sommerserien beginnen am 8. Juli mit der Premiere von „Duck & Goose“, einer liebenswerten Zeichentrickserie, die auf den New York Times-Bestsellerbüchern von Tad Hills basiert.

Zu den neuen Live-Action-Serien gehören der Start von „Best Foot Forward“ am 22. Juli von dem für den Emmy Award nominierten Produzenten Matt Fleckenstein. Die Serie basiert auf der wahren Geschichte des paralympischen Athleten, Motivationsredners und Autors Josh Sundquist;

gefolgt von der Premiere von „Amber Brown“ am 29. Juli von der für den Emmy Award nominierten Autorin und Regisseurin Bonnie Hunt, mit Carsyn Rose und Sarah Drew in den Hauptrollen. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Buchreihe von Paula Danziger;

weiter geht es mit der Premiere von „Surfside Girls“ am 19. August von der WGA-Award-Gewinnerin und Daytime-Emmy-Award-Nominierten May Chan. Die Serie basiert auf einer Grafikromanreihe von Autorin Kim Dwinell.

„Life By Ella“ zeigt die Geschichte eines jungen Mädchens, das zusammen mit ihrer besten Freundin bereit ist, alles anzupacken, wovor sie zuvor zu viel Angst hatte. Sie ist entschlossen, sich nicht von falschen Freunden und Social-Media ablenken zu lassen.

Die bei den Fans beliebte Serie „Hello, Jack! The Kindness Show“ kehrt mit einem brandneuen Special und vier originellen Kurzfilmen zurück, die alle am 24. Juni veröffentlicht werden.

Außerdem wird Apple am 12. August ein neues Peanuts Familien-Special aus der exklusiven Partnerschaft mit Peanuts und WildBrain vorstellen: „Lucy’s School“. In diesem Sommer kehrt auch die von Fans gefeierte „The Snoopy Show“ mit neuen Episoden zurück, neben klassischen „Peanuts“-Titeln, die am 5. August ihr Debüt auf der Plattform geben.

Hier noch einmal alle Termine für das Sommer-Programm:

“Hello, Jack! The Kindness Show”: 24.06.2022

“Duck & Goose”: 08.07.2022

“Best Foot Forward”: 22.07.2022

“Amber Brown”: 29.07.2022

“The Snoopy Show” und klassische „Peanuts“-Titel: 05.08.2022

“Lucy’s School” (Peanuts): 12.08.2022

“Surfside Girls”: 19.08.2022

“Life By Ella”: 02.09.2022

Ihr seht, den Kleinen wird im Sommer ein großes Programm geboten. In einem Trailer zeigt Jack McBrayer das Apple TV+ Lineup in Bewegung: