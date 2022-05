Apple nutzt regelmäßig seine weltweiten Retails Stores um Apple Original-Serien und -Filme zu bewerben. So sollen Besucher auf den Video-Streaming-Dienst aufmerksam gemacht werden. Nun hat Apple einen durchaus unterhaltsamen Ansatz gewählt, um einige der beliebtesten Serien im Store „Apple The Grove“ zum Leben zu erwecken.

Apple erweckt Ted Lasso, Severance und Co. zum Leben

Apple The Grove befindet sich in Los Angeles und wurde im vergangenen Jahr komplett renoviert. Rund um den Store hat der Hersteller aus Cupertino nun mehrere „Pop-Ups“ errichtet, um verschiedene Apple Originals in Szene zu setzen.

Zu den speziell beworbenen Serien gehörenThe Afterparty , Schmigadoon! , Pachinko, Ted Lasso, The Morning Show, WeCrashed und Severance. Jedes Promo-Stand hat Funktionen, die sich auf die Shows beziehen. Zum Beispiel zeigt das Pop-up von The Morning Show einen Stand und einen Hintergrund, die in der Serie verwendet werden, sodass jeder ein Foto als Moderator der Show machen kann. An den Pop-ups können Besucher auch etwas zu essen bekommen, wie Brezeln und Eis.

Das Ganze wird noch von QR-Codes flankiert, die den Besucher auf die jeweilige Serie in der Apple TV App leiten.