„For All Mankind“ gehört zu den Serien, die seit Tag 1 auf Apple TV+ laufen. Nachdem die ersten beiden Staffeln bereits erfolgreich liefen, geht es im kommenden Monat in die nächste Runde. „For All Mankind – Staffel 3“ startet am 10. Juni, vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „For All Mankind – Staffel 3“

Den offiziellen Teaser zu „For All Mankind – Staffel 3“ haben wir bereits im vergangenen Monat zu Gesicht bekommen, nun geht es mit dem offiziellen Trailer weiter.

Der Trailer zeigt, wie die Alternate-Reality-Serie fast zehn Jahre nach vorne springt und sich in die frühen 90er Jahre mit einem hochoktanigen Rennen zu einer neuen planetaren Grenze bewegt: dem Mars. Die von der Kritik gefeierte Serie von Emmy-Preisträger Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi feiert am Freitag, den 10. Juni 2022 auf Apple TV+ ihr weltweites Debüt.

Die 10 Folgen umfassende dritte Staffel wird mit der ersten Folge debütieren. Anschließend folgt bis zum 12. August immer freitags eine neue Episode.

In der dritten Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die ersten beiden Staffeln konnten uns bereits überzeugen, so dass wir bereits auf die Fortsetzung gespannt sind.