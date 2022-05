Parallel zu den heutigen Amazon Blitzangeboten hat der Online-Händler eine spannende Aktion aufgelegt, zumindest, wenn ihr Interesse am Echo Show 5 (2. Generation) und Echo Show 8 (1. Generation) habt. Mit dem passenden Gutscheincode könnt ihr bares Geld sparen.

Zwei Echo Show 5 für nur 79,98 Euro

Der Listenpreis des Echo Show (2. Generation) liegt bei 84,99 Euro. Wenn ihr euch entschließt, zwei Echo Show 5 zu kaufen, so zahlt ihr mit dem Gutscheincode ECHOSHOW5 insgesamt nur 79,98 Euro anstatt 169,98 Euro. Wie das funktioniert? Kauft zwei Echo Show 5 (2. Gen.) für nur 79.98 Euro, indem ihr zwei Echo Show 5 zu eurem Warenkorb hinzufügt und den Aktionscode ECHOSHOW5 eingebt.

Angebot Echo Show 5 (2. Generation, 2021) | Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera | Anthrazit Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Alexa auf Ihrem Nachttisch – Für einen besseren Start in den Tag: Erstellen Sie eine Routine, die...

Zwei Echo Show 8 für nur 119,98 Euro

Beim Echo Show 8 (1. Generation) sieht es ähnlich aus. Der Listenpreis beträgt hier 109,99 Euro. Kauft zwei Echo Show 8 (1. Gen) für nur 119,98 Euro anstatt 219,98 Euro, indem ihr zwei Echo Show 8 zu eurem Warenkorb hinzufügt und den Aktionscode ECHOSHOW8 eingebt.

Angebot Echo Show 8 (1. Gen, 2019) – Smart Display mit Alexa – Durch Alexa in Verbindung bleiben –... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und...

Wir haben es soeben ausprobiert und es hat funktioniert. Allerdings mussten wir in unserem Fall den Gutscheincode nicht separat eingeben. Im letzten Schritt wurde der Rabatt automatisch abgezogen. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, so gebt den Gutscheincode manuell ein. Bei Interesse solltet ihr euch in jedem Fall beeilen, da das Angebot nur am heutigen 17. Mai gültig ist.