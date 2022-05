Neben dem Apple Online Store, über den Neuware vertrieben wird, betreibt Apple auch den sogenannten Apple Refurbished Store. Über diesen verkauft Apple gebrauchte iPhones, gebrauchte iPads, gebrauchte Macs und Co. Erstmals findet ihr dort auch generalüberholte iPad Air 4 wieder.

Refurbished iPad Air 4 erstmals bei Apple erhältlich

Falls ihr aktuell über die Anschaffung eines iPad Air (4. Generation) nachdenkt, und es nicht zwingend ein Neugerät sein muss, so werft einen Blick im Apple Refurbished Store vorbei. Erstmals führt Apple in diesem auch generalüberholte iPad Air 4 auf. Ihr erhaltet unterschiedliche Modelle in verschiedenen Farben.

Kleines Beispiel gefällig? Das refurbished iPad Air 4 Wifi 64GB in Sky Blau erhaltet ihr für 529 Euro anstatt 619 Euro. Ihr spart somit 90 Euro. Soll es eher das generalüberholte iPad Air 4 Wifi + Mobilfunk 256GB in Sky Blau sein? Dann werden nur 799 Euro anstatt 939 Euro fällig. Hier spart ihr 140 Euro. Am Besten ihr werft selbst einen Blick in den Apple Refurbished Store und auf die unterschiedlichen Modelle.

Alle Geräte, die Apple im Refurbished Store aufführt, sind generalüberholt, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen. Im Apple Refurbished Store landen beispielsweise Geräte, die von Kunden innerhalb der gesetzlichen Rückgabefrist an Apple zurück geschickt werden.

–> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store