Amazon hat heute Fire 7 und Fire 7 Kids der neuen Genration und somit die Modelle 2022 angekündigt. Die Geräte weisen eine 40 Prozent längere Akkulaufzeit, doppelt so viel Arbeitsspeicher, einen 30 Prozent schnellerer Prozessor auf. Die neuen Fire 7 und Fire 7 Kids Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen. Die Auslieferung beginnt am 29. Juni.

Fire 7 und Fire 7 Kids der nächsten Generation

Amazon erweitert bzw. erneuert sein Produktportfolio und hat am heutigen Tag Fire 7 und Fire 7 Kids der nächsten Generation angekündigt. Eine 40 Prozent längere Akkulaufzeit, doppelt so viel Arbeitsspeicher, ein 30 Prozent schnellerer Prozessor sowie die kompakte Größe machen das Fire 7 und Fire 7 Kids laut Amazon zum perfekten Begleiter für unterwegs. Das Fire 7 Kids-Tablet wird mit einer neu gestalteten, kindgerechten Hülle, einem Jahr Amazon Kids+ und der 2-Jahre-Sorglos-Garantie ausgeliefert.

Das neue Fire 7 im Überblick:

Schnellere Leistung – Fire 7 verfügt jetzt über einen 30 % schnelleren 2,0-GHz-Quad-Core-Prozessor und doppelt so viel Arbeitsspeicher, damit Kund:innen schnell ihr Spiel fortsetzen oder zwischen Anwendungen wechseln können.

Längere Akkulaufzeit – Die im Vergleich zur vorherigen Generation um 40 % längere Akkulaufzeit ermöglicht bis zu 10 Stunden Lesen, im Internet Surfen, Videos Schauen und mehr. USB-C und der im Lieferumfang enthaltene 5-W-Adapter sorgen für einfaches Aufladen.

Kompakt und robust – Dank seines kompakten 7-Zoll-Touchscreens ist das Fire 7 leicht zu transportieren. In Falltests war das Tablet zudem doppelt so robust wie das iPad Mini (2021).

Gut unterhalten – Kund:innen können Filme und Serien auf Disney+, Netflix, Prime Video oder Sky Ticket genießen, beliebte Apps wie TikTok nutzen, per Zoom oder Alexa telefonieren, sich mit Freund:innen über Facebook oder Instagram verbinden, im Internet surfen, eBooks lesen oder spielen.

Kindle-Inhalte – Mit der Unterstützung des optionalen dunklen Farbschemas von Android können Kund:innen im Weiß-auf-Schwarz-Modus zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem lesen. Sie können Millionen von Büchern aus dem Kindle-Store genießen und von einem dreimonatigen kostenlosen Testangebot von Kindle Unlimited profitieren, das bei der Ersteinrichtung des Fire 7 aktiviert werden kann.

In Verbindung bleiben – Optimiert für Videoanrufe im Querformat, mit 2-MP-HD-Kameras auf der Vorder- und Rückseite mit 720p-HD-Videoaufnahme.

Besser mit Alexa – Kund:innen können Alexa bitten, Videos und Musik abzuspielen, Apps zu öffnen, den Wetterbericht abzurufen, auf kompatible Smart-Home-Geräte zuzugreifen, Alexa-Kontakte anzurufen oder ihnen eine Nachricht zu schicken. Amazon entwickelt Alexa mit Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen auf mehreren Ebenen. Kund:innen haben die volle Kontrolle über ihre Alexa-Einstellungen und können die freihändige Nutzung von Alexa auf ihrem Fire 7 jederzeit deaktivieren. Weitere Informationen gibt es unter www.amazon.de/alexadatenschutz.

Climate Pledge Friendly – Im Einklang mit dem Bekenntnis von Amazon zum Climate Pledge sind Fire 7-Tablets vom Carbon Trust mit dem „Reducing CO2”-Label zertifiziert, das für Produkte steht, die ihren CO2-Fußabdruck von Jahr zu Jahr reduzieren. Darüber hinaus wurden 35 % der für die Fire 7-Tablets verwendeten Kunststoffe durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen. 95 % der Verpackung der Tablets bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden.

Preise und Verfügbarkeit

Das Fire 7 in Schwarz ist ab 64,99 Euro erhältlich und kann ab heute unter www.amazon.de/fire7 vorbestellt werden. Stoffhüllen in Schwarz, Dunkelblau und Blassrosa sind für 29,99 Euro erhältlich. Die Auslieferung beginnt am 29. Juni.

Das Fire 7 Kids ist erstmals ebenfalls mit 16 GB oder 32 GB internem Speicher erhältlich und kann ab heute ab 109,99 Euro vorbestellt werden. Das Tablet wird mit einer überarbeiteten, kindgerechten Hülle in Blau, Rot oder Violett ausgeliefert und verfügt über einen verstellbaren Aufsteller, der auch als Griff dient. Für ein Jahr erhalten KundenAmazon Kids+ ohne zusätzliche Kosten, danach zum jeweils gültigen Preis. Kund:innen haben die Möglichkeit, dieselbe Amazon Kids+-Mitgliedschaft auf jedem kompatiblen Gerät zu nutzen, einschließlich Fire-Tablets, Fire TV-, Kindle-, iOS-, Chromebook- oder Android-Geräten.