Hatten wir es bereits erwähnt? Am morgigen Freitag schickt Apple TV+ neue Folgen zu Harriet the Spy auf Apple TV+ ins Rennen. Vorab und zur Einstimmung haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Teaser zu den kommenden Episoden veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Harriet the Spy – Official Teaser“

Im November 2021 ist „Harriet – Spionage aller Art“ (englischer Titel: „Harriet the Spy“) auf Apple TV+ mit den ersten fünf Folgen gestartet. Am morgigen Freitag schickt Apple neue Episoden der Zeichentrickserie ins Rennen.

„Harriet the Spy“ spielt im New York der 1960er Jahre, als das Originalbuch veröffentlicht wurde, und folgt der freimütigen und immer neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Um euch auf die Fortsetzung der Animationsserie einzustimmen, hat Apple TV+ nun den offiziellen Teaser freigegeben.