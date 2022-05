Traditionell blicken am heutigen Freitag uns somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Am heutigen Tag ist der neue Film „20 Years“ gestartet und zudem stehen neue Episoden zu „Harriet – Spionage aller Art“ zur Ansicht bereit.

„20 Years“ auf Apple TV+ gestartet

Ab sofort steht das Drama „20 Years“ (englischer Titel: „Now and Then“) exklusiv auf Apple TV+ bereit. Um was geht es bei dem Film überhaupt?

Fünf Freund:innen werden vor einem Klassentreffen erpresst – und mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert. Wird ihr Geheimnis nach 20 Jahren schließlich gelüftet? „20 Years“ ist ein spannungsgeladener Thriller, der die Unterschiede zwischen jugendlichem Ehrgeiz und der Realität des Erwachsenseins erforscht. Nachdem ein Party-Wochenende von College-Freund:innen mit dem Tod eines Cliquenmitglieds endet, verändert sich das Leben für die verbleibenden Fünf für immer. Nun werden sie unfreiwillig durch eine Drohung, die ihre scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt, wieder zusammengeführt. Der Film spielt in Miami und wurde sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch gedreht.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den deutschen Trailer eingebunden.

Neue Episoden zu „Harriet – Spionage aller Art“

Im November 2021 ist „Harriet – Spionage aller Art“ auf Apple TV+ mit den ersten fünf Folgen gestartet. Am heutigen Freitag schickt Apple neue Episoden der Zeichentrickserie ins Rennen.

„Harriet the Spy“ spielt im New York der 1960er Jahre, als das Originalbuch veröffentlicht wurde, und folgt der freimütigen und immer neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss!

Auch hier haben wir euch den Trailer sowie offiziellen Teaser eingebunden.

Ausblick auf „Prehistoric Planet“

Einen kleinen Ausblick auf kommende Woche Montag haben wir an dieser Stelle auch für euch. Am 23. Mai startet „Prehistoric Planet“ auf Apple TV+. Bis einschließlich Freitag (27. Mai 2022) wird Apple täglich eine neue Episode der Dinosaurier-Doku veröffentlichen. Vorab gibt es nun den zweiten offiziellen Trailer.