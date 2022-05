Seit wenigen Tagen lässt sich die neue Eve Outdoor Cam bestellen. Die HomeKit-Kamera ist auf Lager und kann direkt ausgeliefert werden. Parallel dazu haben die Entwickler von Eve Systems ihrer Eve-App das zugehörige Update auf Version 5.5 spendiert.

Eve-App 5.5 ist da

Mit der Apple Home-App bietet Apple eine HomeKit-App an, mit der ihr grundsätzlich alle eure HomeKit-Produkte installieren und bedienen könnt. Parallel dazu bietet viele Drittanbieter HomeKit-Apps an, die zum Teil weit über die Möglichkeiten der Apple Home-App hinausgehen. Eine dieser Apps ist „Eve für HomeKit“. Diese App steht ab sofort in Version 5.5 als Download bereit.

In den Release-Notes heißt es

Eve 5.5 bringt volle Unterstützung für Eve Outdoor Cam, Verbesserungen für Eve Aqua und Eve MotionBlinds, Optimierungen der Thread-Netzwerk-Ansicht und viele weitere Verbesserungen.

Neu: Eve Outdoor Cam

Behalte dein Zuhause jederzeit im Blick, und lasse dich auf deinem iPhone benachrichtigen, wenn sich etwas ereignet. Ausgestattet mit einem stilvollen Metallgehäuse und fortschrittlicher Technologie, setzt Eve Outdoor Cam ausschließlich auf HomeKit Secure Video – für ein sicheres Zuhause bei maximaler Datensicherheit. Endecke Eve Outdoor Cam unter evehome.com/eve-outdoor-cam

Weitere Verbesserungen

Eve Aqua: viele Optimierungen für einen mühelosen Start in die Gartensaison

Eve MotionBlinds: verbesserter Einrichtungsprozess

Thread-Netzwerk: verbesserte Performance und Zuverlässigkeit

Eine Vielzahl an weiteren Verbesserungen in allen Bereichen der App