Etwas mehr als eine Woche müsst ihr euch noch gedulden, bis die zweite Staffel von „Physical“ auf Apple TV+ anläuft. Vorab hat Apple nicht nur den offiziellen Trailer veröffentlicht, sondern nun auch ein Recap-Video veröffentlicht, das die erste Staffel kurz und knapp zusammenfasst.

Physical — Season 1 Recap: The Next Step

Apple TV+ hat vor dem Start der zweiten Staffel der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel der dunklen Komödie „Physical“ mit Rose Byrne in der Hauptrolle ein Recap-Video. Die 10-teilige zweite Staffel von Schöpferin, Autorin und ausführender Produzentin Annie Weisman startet weltweit am Freitag, den 3. Juni mit der ersten Folge. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

In dem Video „Physical — Season 1 Recap: The Next Step“ bringt euch die Hauptdarstellerin Rose Byrne kurz und knapp auf Ballhöhe, um was es bei der Serie geht. Sheila Rubin ist eine unzufriedene Hausfrau im San Diego der 80er Jahre, die hinter verschlossenen Türen gegen extreme persönliche Dämonen und eine bösartige innere Stimme kämpft. Aber die Dinge ändern sich, als sie Aerobic entdeckt und eine Reise zu Selbstbestimmung und Erfolg anstößt.

In der zweiten Staffel hat unsere „Heldin“ erfolgreich ihr erstes Fitnessvideo veröffentlicht, nur um auf ihrem Weg auf einige neue und größere Hindernisse zu stoßen. Sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem Ehemann (Scovel) und den Werten, die er vertritt, und einer gefährlichen Anziehungskraft auf jemand anderen. Und da sie nicht mehr der einzige Anbieter in der Stadt ist, muss sie auf dem Weg zum Aufbau eines vollwertigen Fitness-Imperiums einige heftige neue Konkurrenten überholen.