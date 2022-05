Fast wöchentlich machen wir euch auf eine iTunes Karten & App Store Aktion bei Elektroketten, Discountern etc. aufmerksam. Egal, ob Saturn, Media Markt, Aldi, Lidl, Netto, Rewe, Rossmann, Amazon, Kaufland oder wo auch immer, gefühlt erhält man fast immer irgendwo Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Dieses Mal bietet Apple selbst 10 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von App Store & iTunes Karten an.

Apple schenkt euch 10 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von App Store Guthaben

Falls ihr dieser Tage euer App Store & iTunes Store Guthaben auffüllen möchtet, so bietet euch Apple aktuell die passenden Argumente. Noch bis zum 02.06.2022 erhaltet ihr einen Bonus von 10 Prozent. Das Guthaben gilt für Beträge zwischen 1 Euro und 300 Euro. Beachtet, dass nicht jeder Anwender das Angebot angezeigt bekommt. Apple hält drei Beispiele parat, wie das Ganze dann aussieht:

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 27,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 55 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 110,00 Euro iTunes Guthaben erhalten

usw.

Um von der Aktion profitieren zu können, ruft ihr zum Beispiel auf dem iPhone den App Store auf und klickt oben rechts auf euer Foto bzw. euren Account. Anschließend wählt ihr „Geld zu Account hinzufügen“ aus. Nun könnt ihr eine App Store Karte kaufen und den Bonus mitnehmen.

Das iTunes bzw. App Store Guthaben könnt ihr im iTunes Store, App Store, iBookstore und Mac App Store zum Kauf von Apps, Musik, Filmen etc. einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud Speicherpläne, Apple Music, Apple One, Apple Arcade oder Apple TV+ könnt ihr so bezahlen.