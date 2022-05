Seit gestern läuft „Prehistoric Planet“ auf Apple TV+. Bis einschließlich Freitag schickt Apple Tag für Tag eine neue Episode ins Rennen. Begleitend dazu veröffentlichen die Verantwortlichen in Cupertino kurze Videos auf YouTube. Ab sofort steht mit „Prehistoric Planet — Uncovered: Could T.rex Really Swim?“ ein weiterer Clip bereit.

Apple TV+: „Prehistoric Planet — Uncovered: Could T.rex Really Swim?“

Vergangenen Sonntag hatten wir euch bereits auf verschiedene YouTube Clips zu „Prehistoric Planet“ aufmerksam gemacht. Nun legt Apple noch einmal mit „Prehistoric Planet — Uncovered: Could T.rex Really Swim?““ nach. Sie sind riesig, mächtig… und voller Überraschungen. Entdeckt in Prehistoric Planet eine unerwartete Seite des T.rex.

„Prehistoric Planet“ entführt die Zuschauer 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit, um unsere Welt zu entdecken – und die Dinosaurier, die umherstreiften – alles in atemberaubenden Details und mit einer Originalpartitur des mehrfachen Oscar-Preisträgers Hans Zimmer. Die Doku-Serie setzt auf CGI im großen Stil, um die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier zu erzählen. Die beeindruckenden CGI-Sequenzen wurden von der Moving Picture Company entwickelt, die bereits an den Live-Action-Kinofilmen „The Lion King“ und „The Jungle Book“ gearbeitet hat.

Im Deutschen hört die Doku übrigens auf den Namen „Ein Planet vor unserer Zeit“.