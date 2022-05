In den vergangenen nutzte Apple den Monat Mai, um Jahr für Jahr ein neues Pride-Armband für die Apple Watch anzukündigen. Dieses Prozedere scheint sich auch im laufenden Jahr fortzusetzen und so wird in Kürze mit der Ankündigung eines neuen Apple Watch Pride-Armbands gerechnet.

Apple kündigt in Kürze neues Pride-Armband an

Seit 2018 hat Apple zur Feier des Pride-Monats neue „spezielle“ Apple Watch Armbänder eingeführt. Auch dieses Jahr wird mit der Ankündigung eines neuen Pride-Armbands gerechnet.

In den letzten zwei Jahren hat Apple die neuen Pride-Armbänder jeweils am 17. Mai angekündigt, am Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. In diesem Jahr ist dieses Datum bereits verstrichen, nichtsdestotrotz dürfte in Kürze das neue Pride-Armband erscheinen.

Laut Mark Gurman von Bloomberg steht die Markteinführung einer neuen Pride-Version der Apple Watch „unmittelbar bevor“. Gurmans spricht interessanterweise davon, dass Apple nicht nur neue Uhrenarmbänder herausbringen wird, sondern auch eine spezielle Pride-Edition der Apple Watch Series 7.

New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week. — Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Apple eine Sonderedition der Apple Watch auf den Markt bringt. Wir denken hier an die limitierte „Black Unity“ Apple Watch Series 6. Obwohl das Black Unity Band separat erhältlich war, gab es eine spezielle Apple Watch mit eingraviertem „Black Unity“-Schriftzug.

Weiter heißt es in den Tweet, dass aktualisierte Marketingmaterialien mit Bildern der neuen Pride Edition Apple Watch bereits an die Apple Stores gesendet wurden.