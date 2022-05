Telefonica Deutschland informiert am heutigen Tag darüber, dass o2 Kunde die o2 Free Postpaid Tarife jetzt dauerhaft in der Variante „Flex“ ohne Aufpreis buchen können.

Dauerhaft maximale Flexibilität in der Vertragslaufzeit von o2 Free Tarifen

Ab sofort habt ihr bei o2 die Möglichkeit, die o2 Free Tarife mit der Flex-Option dauerhaft ohne Aufpreis zu buchen. Bisher kostete diese Option bei den Postpaid-Tarifen 5 Euro monatlich. Dieser Betrag entfällt nun.

Die neuen Preise für o2 Free Flex gibt es auch in Kombination mit o2 my Handy. Zudem lassen sie sich mit dem Preisvorteil für Young People buchen. Sie gelten allerdings nicht bei Inanspruchnahme eines Kombi- oder Segmentvorteils (60 Plus und Selbständige).

Was hat es mit den o2 Flex-Tarifen auf sich? Die Antwort ist recht simpel. Die o2 Free Flex-Tarife lassen sich monatlich kündigen. Eine 24-monatige Mindestvertragslaufzeit entfällt.

–> Hier geht es zu den o2 Tarifen