Der Listenpreis für die AirTags im 4er Pack liegt bei 119 Euro. Allerdings lassen sich bei den verschiedenen Online-Händler immer ein paar Euros beim Kauf sparen. Dieses Mal hat Amazon besonders kräftig an der Preisschraube gedreht und bietet die AirTags im 4er Pack für nur 89 Euro an. Falls ihr ernsthaftes Interesse habt, schlagt direkt zu, bevor der Preis wieder angehoben wird. Versandkosten fallen übrigens keine an.

AirTags: 4er Pack vorübergehend nur 89 Euro

Seit der Einführung der AirTags im Frühjahr letzten Jahres haben wir uns den ein oder anderen AirTag angeschafft. Die Möglichkeiten des kleinen Trackers sind vielfältig: Wir nutzen diesen am Schlüsselbund, am Rücksack und auch am Fahrrad haben wir einen AirTag platziert. Heute erhaltet ihr die AirTags zum Tiefpreis. Für das 4er Pack werden nur 89 Euro fällig.

Apple selbst verkauft den AirTag im 1er Pack für 35 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack bei Apple, so werden 119 Euro im Apple Online Store fällig (Dies entspricht einem Einzelpreis von 29,75 Euro). Bei Amazon erhaltet ihr das 4er Pack noch einmal deutlich günstiger. Für dieses zahlt ihr aktuell nur 89,00 Euro. Dies wiederum entspricht einem Einzelpreis von 22,25 Euro.

Bei einem rechnerischen Einzelpreis von nur 22,25 Euro kann man in unseren Augen nicht viel falsch machen. So kann man in die Welt der AirTags einsteigen oder sein bisheriges Portfolio bequem erweitern. Der Preis ist verdammt heiß, so dass ihr bei Interesse am Besten direkt zugreift.