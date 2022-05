o2 feiert dieser tage mit allerhand Aktionen seinen 20. Geburtstag. Nachdem wir euch bereits auf o2 Grow sowie GigaBit-Internet für die heimischen vier Wände aufmerksam gemacht haben, richtet sich das neueste Angebot an Prepaid Kunden. Ihr erhaltet 15GB für 15 Euro. Eine Allnet Flat für Telefonie und SMS ist natürlich auch inklusive.

o2 feiert Geburtstag: 15 GB für 15 Euro bei o2 Prepaid

Zum 20. Geburtstag erhöht o2 bei seinem beliebten o2 my Prepaid M das Datenvolumen auf 15 GB (statt 6,5 GB), während der Preis von 14,99 Euro bleibt. Das Datenvolumen wird somit mehr als verdoppelt.

–> Hier geht es direkt zum o2 Aktionstarif

Mit dieser Aktion erhalten o2 Neu- und Bestands­kunden noch mehr mobile Freiheit beim Streamen, Surfen und Gamen ohne Vertragsbindung und bei voller Kostenkontrolle. Sofern durchgängig ausreichend Guthaben vorhanden ist, können o2 Kunden die 15 GB Datenvolumen pro 4 Wochen Laufzeit auch über den Aktionszeitraum hinaus kontinuierlich nutzen.

Wie bei allen o2 my Prepaid Tarifen ab 9,99 Euro sind auch beim Geburtstagstarif eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz enthalten. Das Datenvolumen der o2 my Prepaid Tarife ist jeweils für vier Wochen verfügbar. EU-Roaming ist ebenfalls inkludiert.

Ihr könnt den neuen Aktionstarif ab sofort und bis zum 5. September 2022 online unter o2online.de buchen.