Nachdem wir euch heute Vormittag bereits auf die Apple TV+ Neuheiten aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apple Arcade weiter. Ab sofort steht „Pro Darts 2022“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

„Pro Darts 2022“ auf Apple Arcade gestartet

Der Darts-Sport hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die Einschaltquoten sind gestiegen und immer Menschen greifen auch daheim zu den Dartpfeilen.

Falls ihr Apple Arcade Abonnent seid (oder werden möchtet), so habt ihr ab sofort die Möglichkeit, auch virtuell ein paar Pfeile zu werfen. IN der Spielebeschreibung hießt

es

Mit voll texturierten 3D-Spielumgebungen, persönlich gestaltbaren Themen-Boards für Standard- und Spezialspieltypen und Millionen von möglichen Darts-Komponentenkombinationen bietet Pro Darts 2022 alles, was sich gelegentliche wie ernsthaftere Gamer wünschen können. Das einfache Interface, bei dem der Finger über den Bildschirm geführt wird, um den Dartpfeil zu werfen, kombiniert mit dem innovativen Spielerhilfe-System, macht das Spiel für jeden Gamer zugänglich – vom blutigen Anfänger bis zum Vollprofi! Der Spieleinstieg ist für jedes Fähigkeitslevel supereinfach.

Es gibt unter anderem einen Übungsmodus, einen Schnellspiel-Modus, ihr könnte Turniere spielen, an League-Events teilnehmen und mehrere Spielerprofile konfigurieren. Natürlich stehen auch zahlreiche Spielmodi (301, 501, Around the Clock und viele mehr) zur Auswahl. Hier findet ihr „Pro Darts 2022“ auf Apple Arcade.