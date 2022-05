Ihr erinnert euch? Anfang Mai hatte anker die neue Soundcore Motion Boom Plus angekündigt und den Verkaufsstart für den heutigen Montag anvisiert. Gesagt, getan. Anker Soundcore Motion Boom Plus kann ab sofort bestellt werden.

Soundcore Motion Boom Plus: neue 80 Watt Lautsprecherbox ist da

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Sommer und die wärmeren Temperaturen zu. Was fehlt? Ein leckeres Barbecue, kühle Getränke und natürlich den richtigen Sound. Für den Sound möchte Anker mit Soundcore Motion Boom Plus sorgen.

Das erweiterte Modell des beliebten Soundcore Motion Boom bietet 80 Watt an kraftvollen Audioklängen, 20 Stunden Akkulaufzeit und ist durch den IP67-Standard bei jeder Pool- oder Strandparty ein willkommener Gast.

Der Soundcore Motion Boom Plus glänzt der Hersteller mit inneren und äußeren Werten: Dank des robusten Designs mit integriertem Haltegriff und Tragegurt ist er besonders mobil. Mit der IP67-Zertifizierung fühlt er sich in jedem Terrain heimisch, trotzt Wasser, Staub und Sand. Wo auch immer der neueste Soundcore zum Einsatz kommt – er sorgt bis zu 20 Stunden (13.400 Milliamperestunden Akku) für Musik und Dampf: Zwei 3,5 Zoll Tieftöner mit jeweils 30 Watt und Passivstrahler geben Klänge und Bässe aus allen Genres akkurat wieder. Zwei Hochtöner mit je zehn Watt – in Kombination 20 Watt – spielen die feinen Klänge bei Höhen und in mittleren Audiobereichen genauestens ab.

Der Preis? Anker Soundcore Motion Boom Plus kostet 179,99 Euro und ist sofort verfügbar. Wenn es Anker Soundcore Motion Boom sein soll, so seid ihr mit aktuell 79,99 Euro dabei.