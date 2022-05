Die Marketingmaßnahmen rund um „For All Mankind – Staffel 3“ sind längst angelaufen. Bevor die neue Staffel in Kürze auf Apple TV+ startet, gibt es nun die Zusammenfassung der zweiten Staffel. So könnt ihr euch schon einmal auf die Fortsetzung einstimmen.

Apple TV+: Video zeigt Zusammenfassung von „For All Mankind – Staffel 2“

Zehn Tage müsst ihr euch noch gedulden, bis „For All Mankind – Staffel 3“ am 10. Juni exklusiv auf Apple TV+ startet. Nachdem wir bereits den offiziellen Trailer sowie die Zusammenfassung der ersten Staffel zu Gesicht bekommen haben, hat Apple nun einen weiteren Clip veröffentlicht, der die zweite Staffel zusammenfasst.

Die Videobeschreibung liest sich wie folgt

Nukleare Raumfähren, Apollo-Sojus und eine beinahe nukleare Kernschmelze. Rekapitulieren Sie die zweite Staffel mit der Besetzung von For All Mankind vor der Premiere der dritten Staffel am 10. Juni auf Apple TV+.

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

In ersten beiden Staffeln haben uns gut gefallen, von daher werden in jedem Fall auch bei der dritten Staffel einschalten.