Die Markteinführung des iPhone 14 (Pro) lässt noch einige Monate auf sich warten, aber in der Gerüchteküche ist die nächste iPhone-Generation schon Dauergast. Eines der am häufigsten diskutierten Themen betrifft die Modellvielfalt. So heißt es, dass Apple das iPhone mini aufgrund von schlechten Verkaufszahlen fallen lassen wird. Nun gibt der Leaker ra1ncloud Hoffnung, dass es womöglich doch ein iPhone 14 mini geben könnte.

Allgemein geht man davon aus, dass Apple diesen Herbst vier iPhone-Modelle veröffentlichen wird. Nach den mäßigen Verkaufszahlen des 5,4 Zoll iPhone 13 mini wird das Unternehmen angeblich in diesem Jahr größere iPhones anbieten: ein 6,1 Zoll iPhone 14, ein 6,1 Zoll iPhone 14 Pro, ein 6,7 Zoll iPhone 14 Max und ein 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max.

Das iPhone 14 Max würde somit das iPhone mini ersetzen. Dieses bietet nicht die Pro-Features der höherpreisigen Modelle an, aber einen großen Bildschirm. Doch was wäre, wenn Apple ein fünftes Modell anbieten würde? Dieser Frage ging der Leaker ra1ncloud nach, als er ein bisher unbekanntes Modell in einer unveröffentlichten iOS-Version entdeckt hatte.

In der nicht näher spezifizierten iOS-Vorabversion hat ra1ncloud fünf Motherboard-Modellnummern für die mutmaßliche iPhone 14 Serie entdeckt.

#Exclusive Revealed in a leaked internal testing variant of iOS were the following codenames for iPhone 14:

14 Pro: D73AP

14 Pro Max: D73pAP

14: D72AP

14 Max: D72pAP

14 (Unknown): D72bAP

Could we be seeing the survival of the mini? Or perhaps a new budget iPhone… pic.twitter.com/dnNXstrtnq

