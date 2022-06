o2 feiert dieser Tage seinen 20. Geburtstag und hat aus diesem Anlass verschiedene attraktive Angebote aufgelegt. Besonders interessant ist in unseren Augen das 1Gbit/s Kabelangebot ab 29,99 Euro monatlich. Entscheidet ihr euch für den o2 my Home XXL (Kabel), so entfallen sogar die 69,99 Euro Anschlusspreis.

Gigabit-Kabel ab 29,99 Euro mtl.

Die vergangenen zwei Jahren haben noch einmal verdeutlich, wie wichtig ein schneller Internet-Anschluss ist. Homeoffice und Homeschooling dienen hier als Stichworte. Doch nicht nur diese beiden Aspekte setzen eine schnelle Internetleitung voraus. In Zeiten von 4K-Streaming und Co. und bei mehreren Familienmitgliedern, die gleichzeitig im Internet unterwegs sind, kann das Motto nur lauten „Je schneller die Internetleitung, desto besser“.

–> Jetzt 1Gbit/s Kabelangebot ab 29,99 Euro mtl. sichern

o2 hat passend zum Markengeburtstag ein ziemlich spannendes Angebot aufgelegt. Seit Kurzem vermarktet o2 an über 22 Millionen Kabel-Haushalten Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Das spezielle Geburtstagsangebot des O2 my Home XXL über das Kabelnetz von Vodafone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft 39,99 Euro. Zudem entfällt der Anschlusspreis von 69,99 Euro. Damit ist das Tarif deutlich günstiger, als wenn man diesen direkt bei Vodafone abschließt. Über den o2 Kombivorteil liegt der Preis für Mobilfunk-Kunden bei 29,99 Euro.

o2 my Home XXL (Kabel)

29,99 Euro monatlich im ersten Jahr, danach 39,99 Euro

Download bis zu 1.000 Mbit/s; Upload bis zu 50 Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschlusspreis: 0 Euro

Hier geht es zum o2 my Home XXL (Kabel)

o2 my Home XXL (Kabel, Flex)

39,99 Euro monatlich

Download bis zu 1.000 Mbit/s; Upload bis zu 50 Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschlusspreis: 69,99 Euro

Hier geht es zum o2 my Home XXL (Kabel, Flex)

Solltet ihr nach einem schnellen Internetanschluss zu einem günstigen Preis Ausschau halten, so hält o2 in jedem Fall die passenden Argumente bereit. Eine 1 Gigabit-Leitung für 29,99 Euro im ersten Jahr (ab dem 13. Monat nur 39,99 Euro) ist unschlagbar. Natürlich könnt ihr den Gigabit-Anschluss bei o2 noch mit anderen Vorteilen kombinieren. Habt ihr schon einen Mobilfunk-Tarif von o2? Dann kombiniert diesen einfach mit einem “Internet zuhause”-Tarif und sichert euch euren monatlichen Rabatt in Höhe von 10 Euro. Dieser Rabatt gilt, solange beide Verträge laufen.

Nur für kurze Zeit: Giga-schnelles Internet ab 29,99 Euro mtl.