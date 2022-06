Im vergangenen Monat kündigte Vodafone neue GigaMobil und GigaMobil Young Tarife an. Am heutigen Tag fällt der Startschuss und ihr habt ab sofort die Möglichkeit, diese zu buchen. Eine Neuerung der neuen Tarife liegt unter anderem in dem bis zu 25 Prozent gesteigertem Datenvolumen. Mit dem Gutschein GIGA erhaltet ihr in den GigaMobil-Tarifen 20 Prozent Rabatt und in den GigaMobil Young Tarifen 30 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr.

Vodafone: neue GigaMobil-Tarife ab sofort buchbar

Ab dem heutigen 01. Juni könnt ihr die neuen Vodafone GigaMobil und GigaMobil Young Tarife buchen. Die GigaMobil und GigaMobil Young Tarife erhalten bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen. Mit dem GigaDepot könnt ihr euer ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen.

–> Jetzt die neuen Vodafone-Tarife buchen

Blicken wir etwas genauer auf die neuen Tarife. In den neuen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen bleiben beliebte Tarif-Bestandteile des alten Red und Young-Portfolios erhalten. So sind eine Flatrate für Telefonie und SMS, 5G und 4G | LTE Max für maximal schnelles Surfen, GigaDepot, SpeedGo, EU-Roaming und WiFi Calling enthalten buchen. Die monatlichen Preise aus den altbekannten Red und Young-Tarifen bleiben unverändert bestehen.

Unterm Strich liegt der Unterschied zwischen den einzelnen Tarifen im Wesentlichen im inkludierten Datenvolumen. Im GigaMobil SX sind es 5GB, im GigaMobil S sind es 12GB, beim GigaMobil M erhaltet ihr 25GB und beim GigaMobil XL steht euch unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung. In Kombination mit GigaKombi erhaltet ihr je nach Tarif 50 Prozent mehr Daten bzw. unliniierte Daten sowie bis zu 15 Euro Rabatt. Preislich liegen die Tarife zwischen 29,99 Euro und 79,99 Euro.

Blicken wir noch auf die GigaMobil Young Tarife. Beim GigaMobil Young S sind 10GB inkludiert, beim M-Tarif erhaltet ihr 30GB Daten, beim L-Tarif sind es 50GB Daten und im GigaMobil Young XL erhaltet ihr ein unbegrenztes Datenvolumen. Im Rahmen der GigaKombi erhaltet ihr zusätzlich 5GB Daten und bis zu 15 Prozent Rabatt. Preislich liegen die Young-Tarife zwischen 24,99 Euro und 69,99 Euro.

–> Hier geht es zu den neuen Vodafone-Tarifen