Im April dieses Jahres haben wir euch die neuen Gardena Mähroboter Smart SILENO mit LONA-Technologie näher vorgestellt. Gardena brachte die GPS gestützte Navigation von Haus aus zu seinen smarten Mährobotern. Zum Verkaufsstart standen die Funktionen Positionsbestimmung in Echtzeit (Location Tracking), das Erstellen einer Karte des Gartens (Garden Mapping) sowie das Festlegen individueller Startpunkte direkt zur Verfügung. Weitere Funktionen wurden angekündigt und sollten zu einem späteren Zeitpunkt implementiert werden. Nun hat Gardena seinen GPS-Mährobotern das erste Update verpasst und das Zonen-Management nachgereicht.

Gardena veröffentlicht erstes Update für GPS-Mähroboter

Gardena hat das erste Update für seine Gardena Mähroboter smart SILENO mit LONA-Technologie veröffentlicht. Dabei steht LONA für Localisation & Navigation. Das Update installiert ihr über die Gardena Smart System App. Öffnet ihr diese, so wird euch das Update bereits angeboten und ihr könnt die Installation mit einem Klick initiieren. Ein paar Klicks später und nachdem rund 5 Minuten vergangen waren, war das Update in unserem Fall installiert. Neu ist dann das Zonen-Management (Area Protect).

Was hat es mit dem Zonen-Management auf sich? Mit dem Zonen-Management habt ihr die Möglichkeit, auf der virtuellen Karte eures Gartens verschiedene Zonen zu definieren und zu sperren. Steht bei euch ein Trampolin auf dem Rasen? So könnt ihr diesen Bereich beim Mähen meiden.

Gardena hält zu Area Protect folgende Hinweise bereit

Die Zone wird beim Mähen nicht berücksichtigt.

Verwende das Begrenzungskabel um Deinen Mäher permanent von Installationen, wie z.B. einem Teich, fernzuhalten.

Der Mäher überquert die Zone, um die Ladestation oder eine andere Zone zu erreichen, sofern das Leitkabel durch die Zone führt oder sich sehr nahe daran befindet. Führt das Leitkabel nicht durch die Area Protect wird der Mäher versuchen diese Zone nicht zu durchfahren, auch nicht wenn er das Leitkabel sucht.

Wir haben die Neuerung soeben in einem kurzen Test ausprobiert und das Ganze funktionierte einwandfrei. Ein rund 20qm Bereich wurde in unserem Fall gemieden. Gegebenenfalls müsst ihr etwas mit der Zone „herumspielen“ und die Aktivitäten eures Mähroboters beobachten. Auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Neuerungen hat Gardena bereits gegeben. Ab Juni / Juli wird „Stay in Zone“ zur Verfügung stehen. Diese Funktion gibt euch die Möglichkeit, dass ihr den SILENO in eine Zone schicken und dort mähen lassen könnt, ohne dass dieser die Zone den gesamten Mähzyklus über verlässt. Zudem kann zukünftig die Mähintensität und die Mähfrequenz individuell für Zonen festgelegt werden. Schattige Bereiche, in denen das Gras beispielsweise langsamer wächst, können weniger häufiger gemäht.

Übrigens: Auch die Gardena Smart System App hat ein Update spendiert bekommen.

