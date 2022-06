Im April dieses Jahres hatte Apple die Worldwide Developers Conference 2022 angekündigt und den Termin für die eröffnende Keynote Ende Mai noch einmal bestätigt. Am morgigen Montag (06. Juni 2022) ist es endlich soweit und Apple lädt zur zweiten Keynote des Jahres. Bei dieser werden in erster Linie Softwarethemen im im Mittelpunkt stehen. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wir begleiten das Event mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple WWDC 2021

Traditionell handelt es sich bei der WWDC 2021 um eine Entwicklerkonferenz. Nachdem wir im März dieses Jahres bereits das iPhone 13 (Pro) in Grün, ein neues iPhone SE, ein neues iPad Air mit M1-Chip, den Mac Studio sowie das Studio Display erlebt haben, geht es nun in erster Linie mit Softwarethemen weiter. Apple lädt zur Keynote und wird einen Ausblick auf iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 und Co. geben. Zu den kommenden großen Updates wird der Hersteller sicherlich die Highlights präsentieren und im Anschluss an das Event die erste Beta für Entwickler veröffentlichen. Im Herbst dieses Jahres wird dann die finale Version für Jedermann bereit stehen.

Kommt neue Hardware?

Ehrlicherweise gibt es wenige bis keine Gerüchte zu neuer Hardware. Dies bedeutet nicht, dass Apple nicht morgen ein neues Produkt ankündigen wird, allerdings würde es uns nicht wundern, wenn es keine neuen Produkte zu bestaunen gibt. Kommt eventuell ein neues iPad Pro? Oder gibt es gar einen Ausblick auf das Apple AR-/VR-Headset?

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid und mit uns durch den Abend geht.