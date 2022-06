Seit vergangenen Freitag steht das Staffelfinale zu „Shining Girls“ auf Apple TV+ bereit. Falls ihr auf die Lette Folge gewartet habt, um die acht Episoden hintereinander zu gucken, so könnt ihr jetzt loslegen. Begleitend zum Staffelfinale hat Apple ein Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+: „Shining Girls – In Conversation with Elisabeth Moss and Wagner Moura“

Noch haben wir uns keinen intensiveren Einblick in die Thriller-Serie mit Elisabeth Moss verschafft, sondern nur den ein oder anderen Clip gesehen. Nun kommt ein weiteres kurzes Video hinzu, welches Lust auf mehr machen soll.

Apple hat auf YouTube den Clip „Shining Girls – In Conversation with Elisabeth Moss and Wagner Moura“. Elisabeth Moss und Wagner Moura diskutieren in dem Video alles von Herausforderungen auf der Leinwand bis hin zu Momenten hinter den Kulissen.

„Shining Girls“ basiert auf dem Bestseller von Lauren Beukes und folgt Kirby Mazrachi (Moss) als Zeitungsarchivarin aus Chicago, deren journalistische Ambitionen nach einem traumatischen Angriff auf Eis gelegt wurden. Als Kirby erfährt, dass ein kürzlich begangener Mord ihren eigenen Fall widerspiegelt, arbeitet sie mit dem erfahrenen, aber besorgten Reporter Dan Velazquez (gespielt von Wagner Moura) zusammen, um die Identität ihres Angreifers aufzudecken. Als sie erkennen, dass diese Fälle untrennbar miteinander verbunden sind, ermöglichen ihre eigenen persönlichen Traumata und Kirbys verschwommenen Realität ihrem Angreifer, immer einen Schritt voraus zu sein.