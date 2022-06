Apple WWDC 2022 Keynote im Live Ticker / Live Stream. Apple nutzt den heutigen Montag Abend und lädt zur zweiten Keynote des Jahres 2022. Voller Vorfreude blicken wir nach Cupertino und sind gespannt, welche Neuerungen der Hersteller am heutigen Abend vorstellen wird. Nachdem Apple im März allerhand neue Hardware ankündigte, stehen heute in erster Linie Softwarethemen im Mittelpunkt. Im Vorfeld der Veranstaltung hat Apple bereits seinen Online Store vom Netz genommen.

Live Ticker: WWDC 2022 Keynote

Ende Mai hatte Apple den Termin für die heutige Keynote noch einmal offiziell bestätigt. Gleichzeitig kündigte Apple das Programm für die diesjährige WWDC an. Nun trennen uns nur noch wenige Minuten vom nächsten Apple Special Event. Wir rechnen fest damit, dass Apple einen Ausblick auf iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13, tvOS 16 und Co. geben. Ob Apple auch neue Hardware ankündigen wird, bleibt abzuwarten. Ein neues Macbook Air, Einsteiger MacBook Pro sowie ein Mac Pro sind in der Verlosung.

Genau wie bei den vergangenen Keynotes handelt es sich übrigens um eine Online-Veranstaltung. Apple hat die Keynote im Vorfeld produziert und schickt diese nun über den Äther.

Das Prozedere dürfte euch aus der Vergangenheit bekannt sein. Unsere Berichterstattung zur heutigen WWDC 2022 Keynote startet um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird. Anschließend werden wir auf unserer Webseite noch einmal detailliert über alle Neuerungen informieren.