Am gestrigen Abend wurde die Apple Worldwide Developers Conference 2022 eröffnen. Die Entwicklerkonferenz besteht allerdings nicht nur aus der eröffnenden Keynote, sondern aus vielem mehr. Im Rahmen der Konferenz hat Apple noch leistungsstärkere Technologien für ein verbessertes App Erlebnis bereit.

Apple hat heute neue Tools, Technologien und APIs vorgestellt, mit denen Entwickler noch bessere Erlebnisse für ihre Nutzer schaffen können.

„Wir lieben es, mit unserer Community von Entwickler:innen zusammenzuarbeiten und ihnen neue innovative Technologien zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglichen, die nächste großartige Generation von Apps zu entwickeln“, sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing bei Apple. „Mit leistungsstarken neuen APIs für Widgets auf dem Sperrbildschirm, neuen Services wie WeatherKit, der Verfügbarkeit von Xcode Cloud für eine schnellere App-Entwicklung und neuen Gaming-Features mit Metal 3 haben Entwickler:innen jetzt noch mehr Tools, um App Erlebnisse für ihre Nutzer:innen zu schaffen, die sie lieben werden.“