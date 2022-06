Seit März dieses Jahres bietet Apple nicht nur den Mac Studio sondern auch das Studio Display an. Wie unsere Kollegen von Macrumors zu berichten wissen, bieten Apple Stores und Apple Authorized Service Providers ab sofort auch Reparaturen für das neue Display an. Bis dato musste das gesamte Gerät bei einem Defekt getauscht werden.

Apple Stores bieten jetzt Reparaturen für das Studio Display an

Macrumors liegt ein internes Apple Memo vor, aus dem hervorgeht, dass Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider jetzt Teile bestellen können, um Studio Display-Reparaturen direkt vor Ort abzuschließen.

Das Studio Display verfügt über ein großes 27 Zoll 5K Retina Display, eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus und ein Hi-Fi Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit 3D Audio und stellt eine günstigere Alternative zum Pro Display XDR. Preislich startet das Studio Display ab 1.749 Euro.

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass Apple nach wie vor mit den Lieferzeiten rund um das Studio Display zu kämpfen hat. Das Standardmodell kann erst in 8 bis 10 Wochen geliefert werden.