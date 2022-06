Am morgigen Freitag hat das Warten ein Ende. „For All Mankind“ startet in die dritte Staffel. In den letzten Tagen hat Apple TV+ bereits ordentlich die Werbetrommel für die Fortsetzung der Weltraum-Serie gerührt. Am heutigen Tag gibt es einen näheren Einblick in Staffel 3.

Apple TV+ veröffentlicht „For All Mankind — An Inside Look: Season 3“

„For All Mankind“ gehört zu den Serien, die seit Tag 1 auf Apple TV+ laufen. Nun gehört die Serie zu den ersten Serien, die in die dritte Staffel starten. Auf die Video-Zsuammenfassungen der Staffel 1 und Staffel 2 haben wir euch bereits hingewiesen. Nun gibt es einen näheren Einblick in Staffel 3.

In der dritten Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Nutzt die Möglichkeit, bevor Staffel 3 am morgigen Freitag (10. Juni 2022) startet, um schon einmal 189 Sekunden in diese einzutauchen.