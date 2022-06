Ein Großteil der Apple TV+ Abonnenten wird mit Sicherheit in die Serie „Ted Lasso“ hinein geschnuppert haben. Die ersten beiden Staffeln liefen ziemlich erfolgreich und die Dreharbeiten für Staffel 3 laufen bereits auf Hochtouren. Diese könnte allerdings das Ende der Erfolgsserie bedeuten. Eine vierte Staffel ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

Keine 4. Staffel zu „Ted Lasso“ geplant“

Apple TV+ startet im November 2019 und das Interesse an Apples Video-Streaming-Dient war zunächst überschaubar. Dies lag unter anderem daran, die die Anzahl an Original-Filmen und -Serien stark beschränkt war. Im Laufe der Zeit erweiterte Apple das Portfolio und im Sommer 2020 stieß „Ted Lasso“ dazu. Die Serie hat in jedem Fall eine große Aufmerksamkeit auf Apple TV+ gelegt.

Ted Lasso ist immer guter Dinge und konnte so Zuschauer und das Fachpublikum begeistern. Seit dem Start der Serie konnte diese zahlreiche Auszeichnungen für sich verbuchen. Der Höhepunkt war sicherlich der Gewinn eines Emmy Awards für die beste Komödie.

Nun hat sich Brett Goldstein – Co-Autor und Schauspieler der Serie – in einem Interview mit The Sunday Times geäußert und bestätigt, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keinen Plan gibt, die Serie über die dritte Staffel hinaus fortzuführen. Zumindest hat man die Serie so geschrieben, dass diese nach der dritten Staffel endet. Auch Showrunner Bill Lawrence äußerte sich im Jahr 2020 auf ähnliche Art und Weise und bestätigte, dass die Serie auf drei Staffeln ausgelegt sei.

Dies bedeutet zwar nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, dass die Serie endet, allerdings solltet ihr nicht zwingend davon ausgehen, dass Ted Lasso eine vierte Staffel erhält. Dies könnte unter anderem vom Verlauf und dem Erfolg der dritten Staffel anhängen. Darüberhinaus benötigt man auch die passenden Ideen, wie die Serie fortgesetzt werden könnte. Manchmal ist es die richtige Entscheidung, eine Serie auslaufen zu lassen, bevor diese „ausgeschlachtet“ wird und an Niveau verliert. Zunächst freuen wir uns auf Staffel 3, die im Herbst dieses Jahres starten wird.