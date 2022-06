Seit letzen Monat läuft „The Essex Serpent „ (deutscher Titel: „Die Schlange von Essex“) auf Apple TV+. Nachdem wir euch zuletzt das Video „The Essex Serpent – Sketch to Screen“ präsentiert hatten, legt Apple nun mit „The Essex Serpent – From the Page to Screen“ noch einmal nach.

Apple TV+: „The Essex Serpent – From the Page to Screen“

Seit vergangenem Freitag steht das Staffelfinale zu „The Essex Serpent“ (deutscher Titel: „Die Schlange von Essex“) auf Apple TV+ bereit. Solltet ihr also auf die letzte Folge gewartet haben, um alle Folgen am Stück zu gucken, so kann es nun losgehen.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Die Londoner Witwe Cora Seaborne zieht nach Essex, um den Gerüchten über eine mythische Schlange nachzugehen. Mit dem jungen Dorfvikar teilt sie die Sicht auf Wissenschaft und Skeptizismus, und eine überraschende Nähe entsteht. Doch als sich eine Tragödie ereignet, beschuldigen die Einheimischen sie, die Kreatur angelockt zu haben. Basierend auf dem Roman von Sarah Perry.

In dem Clip „The Essex Serpent – From the Page to Screen“ werdet ihr Zeuge, wie die Autorin Anna Symon in The Essex Serpent die Fantasiewelt der Autorin Sarah Perry zum Leben erweckte.