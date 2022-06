Apple und die Major League Soccer (MLS) haben bekannt gegeben, dass die Apple TV App ab 2023 die exklusive Anlaufstelle sein wird, um jedes einzelne MLS-Spiel live anzuschauen. Der Deal ist auf 10 Jahre angelegt. Nutzer auf der ganzen Welt können alle MLS-, Leagues Cup – und ausgewählte MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele an einem Ort zu sehen – ohne regionale Sperren oder die Notwendigkeit eines sonst üblichen Pay TV-Pakets.

Im März dieses Jahres gab Apple bekannt, dass das Unternehmen „Friday Night Baseball“ übertragen wird. Nun wird die nächste sportliche Kooperation bekannt gegeben.

Apple schreibt im Newsroom

Von Anfang 2023 bis 2032 können Fans jedes MLS-Spiel live sehen, indem sie einen neuen MLS-Streamingservice abonnieren, der ausschließlich über die Apple TV App verfügbar sein wird. Zusätzlich zu allen Spielen wird der Service den Fans eine neue wöchentliche Liveshow bieten, damit sie kein spektakuläres Tor oder keine Abwehraktion verpassen, sowie zusätzlich Spielwiederholungen, Highlights, Analysen und andere Originalsendungen. Diese Live- und On-Demand-Inhalte der MLS ermöglichen tiefe Einblicke hinter die Kulissen von Spielern und Vereinen, die die Fans lieben. Eine große Auswahl an MLS- und Leagues Cup-Spielen, darunter einige der wichtigsten Begegnungen, wird Apple TV+ Abonnent:innen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen, eine begrenzte Anzahl an Spielen wird sogar komplett kostenlos angeboten. Als zusätzlicher Vorteil für Fans wird der Zugang zum neuen MLS-Streamingservice in den Ticketpaketen der MLS für die gesamte Saison enthalten sein.

Die MLS-Live- und On-Demand-Inhalte auf der Apple TV App werden für jede:n mit Internetzugang auf allen Geräten verfügbar sein, auf denen sich die App befindet, einschließlich iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K und Apple TV HD, Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO und andere Smart-TVs, Amazon Fire TV und Roku-Geräte, PlayStation- und Xbox-Spielkonsolen, Chromecast mit Google TV und Comcast Xfinity. Fans können zudem online unter tv.apple.com. zuschauen.